Ставропольский депутат Назаренко стал фигурантом третьего уголовного дела

ПЯТИГОРСК, 16 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве на 8,8 млн рублей возбуждено в отношении помощника генерального директора ООО "Инженер", депутата думы Ставропольского края Алексея Назаренко. Это уже третье уголовное дело в отношении Назаренко, в настоящее время депутат объявлен в розыск, об этом во вторник сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ.

"Руководитель следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил еще одно уголовное дело в отношении помощника генерального директора ООО "Инженер", являющегося депутатом думы Ставропольского края, Алексея Назаренко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ["Мошенничество"]", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, выполняя госконтракт на объекте "Легкоатлетический манеж", похитил 8,8 млн рублей из бюджета. Он подготовил документы на установку в манеже более дешевого вентиляционного оборудования, чем было предусмотрено контрактом. При этом в документах указал начальную стоимость.

Ранее в отношении депутата было возбуждено два уголовных дела. В частности, Назаренко подозревается в присвоении 17 млн рублей ООО "Кавказстройинвест", так как он купил за счет денег организации два автомобиля, спортивные тренажеры, электронику, предметы интерьера на общую сумму свыше 3,5 млн рублей. Также Назаренко получил в кассе предприятия под авансовый отчет свыше 13,5 млн рублей, которые присвоил себе. Кроме того, он обвиняется в создании картеля почти на 400 млн рублей при проведении государственных торгов на строительство трех физкультурно-оздоровительных объектов.