Пожар на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге ликвидирован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.

Возгорание произошло во вторник днем. Горел блок баллонов с ацетиленом. По данным предприятия, причиной пожара стала техническая неисправность этого блока, имущество завода повреждено не было, люди не пострадали.

"Создана комиссия для разбирательства в причинах произошедшего", - добавил представитель предприятия.

Завод находится на Васильевском острове. Он входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Сейчас предприятие строит три новых атомных ледокола.