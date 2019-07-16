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Пожар на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге ликвидирован

По данным предприятия, причиной пожара стало возгорание баллонов с ацетиленом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.

Возгорание произошло во вторник днем. Горел блок баллонов с ацетиленом. По данным предприятия, причиной пожара стала техническая неисправность этого блока, имущество завода повреждено не было, люди не пострадали.

"Создана комиссия для разбирательства в причинах произошедшего", - добавил представитель предприятия.

Завод находится на Васильевском острове. Он входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Сейчас предприятие строит три новых атомных ледокола.

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