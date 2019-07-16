Причиной подтопления Нижнеудинска стала поломка части защитного инженерного сооружения

ТУЛУН /Иркутская область/, 16 июля. /ТАСС/. Повреждение защитного инженерного сооружения во время подъема воды привело к возвращению реки в старое русло и затоплению Нижнеудинска в Иркутской области. Об этом во вторник сказал журналистам руководитель оперативной группы правительственной комиссии по ликвидации ЧС, первый замминистра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий.

"Первопричина подтопления Нижнеудинска - это сорванный зуб, часть инженерного сооружения. Когда вода поднялась, это сооружение не выдержало. По старому руслу вода пошла в город. Вот вам причина подтопления города Нижнеудинска", - сказал Ставицкий.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. За это время в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.

По данным на утро вторника, подтопленными остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлечены почти 3,8 тыс. человек.