Суд в Москве решит вопрос о продлении ареста 24 украинским морякам

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста 24 украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Артеменко А. А., Эйдера А. Д., Сороки В. В. до 26 октября 2019 года, в отношении остальных обвиняемых - до 24 октября 2019 года будут рассмотрены судом 17 июля", - сказала представитель суда.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и защита приступили к стадии ознакомления с материалами дела.

15 июля в эфире украинского телеканала "Прямой" уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия была готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе. Она напомнила, что "РФ направила ноту Украине о том, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства".

По ее словам, Международный трибунал по морскому праву не ставил перед Россией вопрос о "прекращении уголовного дела в отношении моряков, но ставил вопрос об их освобождении или, может быть, о замене им меры пресечения". Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин 15 июля рассказал журналистам, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена украинских моряков.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело. Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой").