{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК прекратил уголовное преследование певца Александра Новикова

Музыкант обвинялся в хищении денег пайщиков жилого комплекса, который строила его компания
Александр Новиков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Александр Новиков
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца Александра Новикова, обвинявшегося в хищении денег пайщиков жилого комплекса, который строила компания артиста. Копию соответствующего постановления музыкант опубликовал на своей странице в Facebook.

На эту тему

"Прекратить уголовное преследование в отношении <...> Новикова Александра <...> в связи с отсутствием состава преступления", - говорится в постановлении. СК также отменил ему подписку о невыезде и снял арест с его имущества.

Новиков был обвинен в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в конце 2016 года. Как полагало следствие, он мог быть причастен к хищению денег пайщиков жилого комплекса "Бухта Квинс", который строила в Екатеринбурге его компания "Домбери".

Теги
РоссияСвердловская область
Причиной смерти гандболистки Екатерины Королевой стало утопление
Выступавшая в составе женской сборной России спортсменка погибла в Польше 7 июля
Читать полностью