СК прекратил уголовное преследование певца Александра Новикова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца Александра Новикова, обвинявшегося в хищении денег пайщиков жилого комплекса, который строила компания артиста. Копию соответствующего постановления музыкант опубликовал на своей странице в Facebook.

"Прекратить уголовное преследование в отношении <...> Новикова Александра <...> в связи с отсутствием состава преступления", - говорится в постановлении. СК также отменил ему подписку о невыезде и снял арест с его имущества.

Новиков был обвинен в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в конце 2016 года. Как полагало следствие, он мог быть причастен к хищению денег пайщиков жилого комплекса "Бухта Квинс", который строила в Екатеринбурге его компания "Домбери".