Электроснабжение домов 69 тыс. человек восстановлено в Якутии

ЯКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили подачу электричества в Якутии, где из-за технологического нарушения на высоковольтной линии Сунтар - Вилюйск без света оставались почти 69 тыс. человек. Об этом в среду сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"В 16:31 всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нарушение произошло в 09:46 мск. Были обесточены семь подстанций на западе Якутии: "Эльгяй", "Шея", "Кюндядя", "Нюрба", "Онхой", "Верхневилюйск", "Вилюйск", под отключение попали около 69 тыс. человек в Сунтарском, Вилюйском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах.