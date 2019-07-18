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Пожар в студии Kyoto Animation

Число жертв поджога студии аниме в Киото возросло до 25

Ранее сообщалось о 23 погибших
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© EPA-EFE/JIJI

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Полиция Киото подтвердила гибель 25 человек в результате пожара, который произошел в четверг в студии аниме. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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По его данным, более 30 пострадавших остаются в больницах. Всего в момент возгорания в здании находились около 70 человек. Ранее сообщалось о 23 погибших и 35 пострадавших в результате инцидента.

На месте происшествия полиция практически сразу задержала 41-летнего мужчину, который, предположительно, разлил внутри студии бензин и поджег его. Также в здании были найдены несколько ножей, которые могут принадлежать злоумышленнику. Мужчина сейчас находится в больнице с ожогами лица и груди. Пока его не допрашивали.

Очевидцы сообщают, что перед пожаром слышали крики "Умрите!". Директор компании Kyoto Animation, которой принадлежит студия, заявил, что ранее по электронной почте его фирме присылали письма с угрозами.

Полиция к данному моменту выяснила, что за полчаса до поджога мужчина купил на расположенной в 500 м от студии заправочной станции 40 л бензина. Он залил их в две канистры, которые увез на тележке.

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