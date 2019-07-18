Число погибших в результате поджога студии аниме в Японии возросло до 33

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара, который произошел в четверг из-за поджога студии аниме в японском городе Киото, возросло до 33. Об этом говорится в сообщении пожарного управления города, которое также выполняет функции скорой помощи и спасательной службы.

"Мы вынуждены сообщить, что число жертв пожара возросло до 33 человек. К настоящему времени мы обследовали все этажи здания", - отмечается в нем. Ранее сообщалось о 25 жертвах пожара. Также, по данным телеканала NHK, около 30 пострадавших пока остаются в больницах.

На месте происшествия полиция практически сразу задержала 41-летнего мужчину, который, предположительно, разлил внутри студии бензин и поджег его. Также в здании были найдены несколько ножей, которые могут принадлежать злоумышленнику. Мужчина сейчас находится в больнице с ожогами лица и груди. Пока его не допрашивали.

Очевидцы сообщают, что перед пожаром слышали крики "Умрите!". Директор компании Kyoto Animation, которой принадлежит студия, заявил, что ранее по электронной почте его фирме присылали письма с угрозами.

Полиция к данному моменту выяснила, что за полчаса до поджога мужчина купил на расположенной в 500 метрах от студии заправочной станции 40 литров бензина. Он залил их в две канистры, которые увез на тележке.