Устроивший поджог в аниме-студии Kyoto Animation ранее уже был судим

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Мужчина, который устроил поджог в анимационной студии в Киото, в результате чего погибли 33 человека, ранее уже был судим и отбывал тюремное заключение. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что тюремный срок в прошлом 41-летний мужчина получил за ограбление магазина. По данным агентства, в настоящее время мужчина является членом специальной правительственной программы поддержки, которая помогает бывшим заключенным вернуться к полноценной жизни.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июня, когда 41-летний мужчина проник в здание с двумя канистрами бензина и устроил поджог. По последним данным, в результате инцидента погибли 33 человека, еще по крайней мере 30 человек получили ожоги различной степени тяжести. Сам поджигатель, который объяснил свои действия тем, что студия якобы украла у него идею какого-то произведения, также получил серьезные ожоги.

Студия Kyoto Animation известна такими произведениями, как K-On! и Haruhi Suzumiya.