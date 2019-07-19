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Пожар в студии Kyoto Animation

Устроивший поджог в аниме-студии Kyoto Animation ранее уже был судим

41-летний мужчина уже получал тюремный срок за ограбление магазина

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Мужчина, который устроил поджог в анимационной студии в Киото, в результате чего погибли 33 человека, ранее уже был судим и отбывал тюремное заключение. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что тюремный срок в прошлом 41-летний мужчина получил за ограбление магазина. По данным агентства, в настоящее время мужчина является членом специальной правительственной программы поддержки, которая помогает бывшим заключенным вернуться к полноценной жизни.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июня, когда 41-летний мужчина проник в здание с двумя канистрами бензина и устроил поджог. По последним данным, в результате инцидента погибли 33 человека, еще по крайней мере 30 человек получили ожоги различной степени тяжести. Сам поджигатель, который объяснил свои действия тем, что студия якобы украла у него идею какого-то произведения, также получил серьезные ожоги.

Студия Kyoto Animation известна такими произведениями, как K-On! и Haruhi Suzumiya.

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