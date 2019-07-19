МЧС уточнило данные о пострадавших при инциденте с Boeing в Шереметьево

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пять пассажиров, пострадавших при эвакуации по надувным трапам из самолета Boeing-737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) в аэропорту Шереметьево, получили медицинскую помощь.

Что произошло в Шереметьево на борту рейса Москва – Ереван.

Что произошло в Шереметьево на борту рейса Москва – Ереван. Версии

Такие уточненные данные ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.

"За медицинской помощью после инцидента обратились восемь человек: пятерым из них она была оказана, троим не понадобилась. Врачи приняли решение госпитализировать двух человек", - сказал собеседник агентства.

В медицинских службах уточнили, что у всех пострадавших ушибы и ссадины.