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Расследование инцидента на борту рейса Москва - Ереван в Шереметьево

МЧС уточнило данные о пострадавших при инциденте с Boeing в Шереметьево

В ведомстве указали, что медицинская помощь была оказана пяти пострадавшим

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пять пассажиров, пострадавших при эвакуации по надувным трапам из самолета Boeing-737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) в аэропорту Шереметьево, получили медицинскую помощь.

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Такие уточненные данные ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.

"За медицинской помощью после инцидента обратились восемь человек: пятерым из них она была оказана, троим не понадобилась. Врачи приняли решение госпитализировать двух человек", - сказал собеседник агентства.

В медицинских службах уточнили, что у всех пострадавших ушибы и ссадины.

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