Посольство РФ держит на контроле ситуацию с госпитализацией в Испании трехлетней россиянки

МАДРИД, 19 июля. /ТАСС/. Посольство России в Испании держит на контроле ситуацию вокруг госпитализации трехлетней девочки из РФ после того, как, предположительно, она отравилась наркотиками. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в российском диппредставительстве в Мадриде.

"Мы осведомлены о произошедшем и сейчас вопрос держим на контроле, из генерального консульства нам присылают сообщения, был подключен почетный консул на Балеарских островах к этой ситуации", - отметили в посольстве.

Ранее в гражданской гвардии Испании подтвердили, что девочка могла случайно съесть экстази. Предполагается, что ребенок нашел наркотики в детском парке на острове Ибица (автономное сообщество Балеарские острова). Идет расследование произошедшего.