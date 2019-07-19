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Посольство РФ держит на контроле ситуацию с госпитализацией в Испании трехлетней россиянки

Девочка, предположительно, отравилась наркотиками

МАДРИД, 19 июля. /ТАСС/. Посольство России в Испании держит на контроле ситуацию вокруг госпитализации трехлетней девочки из РФ после того, как, предположительно, она отравилась наркотиками. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в российском диппредставительстве в Мадриде.

"Мы осведомлены о произошедшем и сейчас вопрос держим на контроле, из генерального консульства нам присылают сообщения, был подключен почетный консул на Балеарских островах к этой ситуации", - отметили в посольстве.

Ранее в гражданской гвардии Испании подтвердили, что девочка могла случайно съесть экстази. Предполагается, что ребенок нашел наркотики в детском парке на острове Ибица (автономное сообщество Балеарские острова). Идет расследование произошедшего.

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