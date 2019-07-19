Суд арестовал еще одного чиновника по делу об аварийном жилье в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Икрянинский районный суд Астраханской области арестовал на два месяца еще одного фигуранта уголовных дел, возбужденных после проверок в строительной отрасли в регионе, - бывшего главу Икрянинского района. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"Бывший глава Икрянинского района арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства.

Сергей Стемасов был главой Икрянинского района с октября 2016 по октябрь 2018 года. Сейчас он занимает должность заместителя министра экономического развития региона.

В среду СК возбудил в регионе 17 уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве, после дополнительных проверок прокуратура сообщила о возбуждении 43 уголовных дел на чиновников и бизнесменов, к следователям доставили 22 подозреваемых. Пятерых из них в четверг суд арестовал, в том числе и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского и бывшего министра ЖКХ региона Сергея Кучумова. Их подозревают в незаконном использовании бюджетных средств, которые они предоставляли Фонду капитального ремонта многоквартирных домов региона для оплаты услуг фирмы "Социальные гарантии".