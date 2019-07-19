СМИ: число жертв поджога аниме-студии в Киото возросло до 34 человек

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Число жертв поджога анимационной студии в японском городе Киото возросло до 34 человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что один из пострадавших в пятницу умер в больнице от полученных травм. Еще порядка тридцати человек с ожогами разной степени тяжести в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июня, когда 41-летний мужчина проник в здание с двумя канистрами бензина и устроил поджог. Сам поджигатель, который объяснил свои действия тем, что студия якобы украла у него идею какого-то произведения, также получил серьезные ожоги.

Студия Kyoto Animation известна среди любителей манга и аниме такими известными произведениями, как K-On! и Haruhi Suzumiya.