Задержанный в Самаре замначальника УФСИН вымогал деньги у осужденных

САМАРА, 20 июля. /ТАСС/. Заместитель начальника управления ФСИН по Самарской области, задержанный при получении взятки, вымогал деньги у осужденных. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу региональным управлением ФСБ.

Ранее сообщалось, что при получении взятки в размере 520 тыс. рублей в пятницу в Самаре был задержан заместитель главы областного управления ФСИН Денис Шматов. По факту получения взятки в отношении него возбуждено уголовное дело.

"По имеющимся данным, указанная сумма вымогалась им у двух лиц, обвиняемых по уголовному делу в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 1 ст. 210 ("Организация преступного сообщества и участие в нем") УК РФ, за содействие в создании благоприятных условий их содержания", - отмечается в сообщении.