Задержанный при получении взятки замначальника самарского УФСИН заключен под стражу

САМАРА, 20 июля. /ТАСС/. Заместитель начальника УФСИН по Самарской области, задержанный при получении взятки в размере 520 тыс. рублей, заключен под стражу. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу региональным управлением Следственного комитета РФ.

"20 июля 2019 года в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Полковник внутренней службы Денис Шматов был задержан в пятницу, в отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Как сообщали в региональном управлении ФСБ, он вымогал деньги у осужденных за улучшение бытовых условий их содержания.

Шматов работает первым заместителем начальника УФСИН России по Самарской области с 2016 года. До этого он возглавлял управление собственной безопасности самарского областного подразделения ФСИН.