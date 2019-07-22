В МЧС назвали возраст детей, пострадавших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Детям, которые получили травмы в результате пожара в лагере в Хабаровском крае, от 11 до 13 лет.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В реанимационное отделение Центральной районной больницы в поселке Солнечный с ожогами госпитализированы три ребенка 2006-2008 годов рождения. В Хабаровске в готовности находится вертолет территориального центра медицины катастроф для эвакуации пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы", - сказали в главке.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" поступило в 20:37 мск 22 июля. Из 26 палаток 20 сгорели. Погиб один ребенок и еще четыре получили травмы, трое находятся в реанимации. Остальные дети размещены в домиках базы отдыха.

В правоохранительных органах сообщили, что пожарных краевой противопожарной службы вызвали поздно, работники пытались сами потушить возгорание, площадь которого составила 240 кв. метров. В настоящее время пожар потушен.