Психологи оказывают помощь детям, пострадавшим при пожаре на базе под Хабаровском

ТАСС, 23 июля. Психологи МЧС России и медики прибыли на территорию горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края, где случился пожар в палаточном лагере, для оказания помощи.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

"Они оказывают помощь и поддержку детям, находившимся в лагере, а также их родителям. Из Хабаровска в поселок Солнечный прибыл вертолет территориального центра медицины катастроф. В настоящее время проводится осмотр детей, после чего будет принято решение об их возможной эвакуации", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, правоохранительных и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства происшествия.