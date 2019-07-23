Жительницу Саратова, с чьего балкона упала глыба льда, признали виновной в смерти женщины

САРАТОВ, 23 июля. /ТАСС/. Суд вынес приговор 60-летней жительнице Саратова, с балкона которой сорвалась глыба льда и убила проходившую мимо женщину, сообщает во вторник пресс-служба Следственного управления СК РФ региона.

"Женщина признана виновной по статье 109 УК РФ ["Причинение смерти по неосторожности"]", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По данным следствия, в феврале этого года местная жительница шла вдоль пятиэтажного дома, на балконе которого был установлен козырек. В этот момент с козырька, который собственница квартиры не очищала от наледи, упала ледяная глыба. Она ударила проходившую мимо женщину по голове. Пострадавшая погибла на месте.

"Теперь хозяйке квартиры назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием дохода в размере 5 %. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей стороны в размере 500 тыс. рублей", - уточняет пресс-служба.