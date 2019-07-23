Скончался второй пассажир такси, водитель которого врезался в фуру в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Второй пассажир машины такси, которая утром столкнулась с грузовиком в Санкт-Петербурге, скончался от полученных травм в больнице, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что во вторник утром такси марки Skoda под управлением водителя-иностранца без водительских прав врезалась в грузовик с прицепом на набережной Обводного канала. В результате ЧП один пассажир погиб на месте, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Водителя такси задержали, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). "Скончался еще один пассажир такси", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции отметили, что из-за этого уголовное дело по факту ДТП теперь квалифицируют как более тяжкое преступление - по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Водителю такси грозит до семи лет лишения свободы.

В управлении ГИБДД по городу и области также сообщали, что водитель грузовика, с которым столкнулось такси, пытался сбежать с места ДТП, но был задержан. У него нашли признаки алкогольного опьянения.