В лагере "Холдоми" после пожара находятся 175 воспитанников

ТАСС, 24 июля. Лагерь на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае, где пожар унес жизни четвертых детей, продолжает работу. Сейчас в нем находятся 175 воспитанников, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь Министерства образования и науки региона Артем Красиков.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"Дети в корпусах еще есть, лагерь еще не закрыт, несмотря на рекомендацию районной комиссии по ЧС. Но родители могут без проблем забирать своих детей. Сейчас там находятся 175 детей, но цифра будет меняться, так как родители будут забирать их", - сообщил собеседник агентства.

В "Холдоми" ТАСС подтвердили, что работа лагеря не приостановлена. Все дети обеспечены питанием, согласно режиму, ведется общелагерная и внутриотрядная работа.

По информации "Холдоми", во вторник из палаточного лагеря родители увезли около 180 детей, еще около 80 забрали из корпусов.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" поступило вечером в понедельник. В результате пожара различные травмы получили 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Возможной причиной пожара называется неисправность обогревателя. Со среды в регионе объявлен трехдневный траур.