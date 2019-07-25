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СМИ: в крушении вертолета в Италии погибла российская бегунья Екатерина Кархина

По данным газеты Il Tirreno, спортсменка находилась на борту с Максимом Сычевым, который считается пропавшим без вести

РИМ, 25 июля. /ТАСС/. Жертвой крушения вертолета 22 июля в море у итальянского острова Горгона стала российская бегунья, участница соревнований на марафонские дистанции. Как пишет в четверг газета Il Tirreno, обнаруженное ранее тело принадлежит 28-летней Екатерине Кархиной.

По данным издания, она находилась на борту вертолета вместе с Максимом Сычевым, который считается пропавшим без вести. Кархина неоднократно участвовала в забегах в Италии и одерживала победы.

Итальянские СМИ сообщили, что частное транспортное средство, принадлежавшее россиянам, отправилось с озера Комо в Олбию (Сардиния) и потерпело крушение в районе острова Горгона (провинция Ливорно) после небольшой остановки в районе города Масса-Каррара. По факту произошедшего ведется следствие.

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