Суд рассмотрит жалобы на арест астраханских чиновников по делу об аварийном жилье 26 июля

АСТРАХАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Астраханский областной суд назначил рассмотрение апелляции на арест бывшего министра ЖКХ региона Сергея Кучумова по уголовному делу о превышении должностных полномочий при реализации программы по капительному ремонту на 26 июля. Об этом в четверг ТАСС сообщил адвокат подозреваемого Максим Матвеев.

"Апелляция будет рассмотрена областным судом в пятницу", - сказал Матвеев.

Кроме того, согласно информации на сайте областного суда, в этот же день рассмотрят апелляции на арест и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского, бывшего главы Наримановского района Нурлана Кандыкова и экс-главы Икрянинского района Сергея Стемасова (в последнее время занимал пост заместителя регионального Министерства экономического развития). Первых двух подозревают в превышении должностными полномочиями, третьего фигуранта - в злоупотреблении при реализации программ по расселению из аварийного жилья и капительному ремонту.

17 июля Следственный комитет России возбудил в регионе 17 уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве после проверки Генпрокуратуры РФ работы по программам расселения аварийного жилья и капремонта. После дополнительных проверок прокуратура сообщила о возбуждении 43 уголовных дел на чиновников и бизнесменов, 23 лицам избраны различные меры пресечения, в том числе пятерых суд заключил под сражу на 2 месяца. Среди них Гужвинский и Кучумов, их подозревают в незаконном использовании бюджетных средств, которые они предоставляли фонду капитального ремонта многоквартирных домов региона для оплаты услуг фирмы "Социальные гарантии".