Мотивом убийства женщины на детской площадке в Раменском стала ревность

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском написал явку с повинной и пояснил, что убил из ревности, подтвердила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"На допросе мужчина сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах, совершенного им убийства, пояснив, что преступление совершено из ревности. Он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном", - сказала Врадий.

Представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что правоохранители изъяли у подозреваемого охотничий нож со следами бурого цвета.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ДПС России "Ногинское" обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с подозреваемым, одежда которого была вывернута наизнанку, и задержали его. Им оказался ранее судимый житель Раменского 1981 года рождения. При личном досмотре у него обнаружен и изъят охотничий нож со следами вещества бурого цвета", - добавила Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе осмотра квартиры злоумышленника были обнаружены следы бурого цвета, похожие на кровь, и два метательных ножа.

По данным следствия, мужчина был ранее судим за незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). "Кроме того, проверяется информация о его причастности к совершенному в 2014 году в Крыму убийстве девушки", - сообщила представитель ГСУ. Сегодня следствие планирует выйти в суд с ходатайством об аресте задержанного.

25 июля в Раменском во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина нанес женщине не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений женщина скончалась. По данному возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По подозрению в убийстве задержан житель Ногинска 1981 года рождения.