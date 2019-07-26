Суд арестовал главного судебного пристава Пермского края за взятки на 1 млн рублей

ПЕРМЬ, 26 июля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд города Перми арестовал до 13 сентября руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Игоря Кожевникова, который обвиняется в получении взяток на сумму более 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд считает необходимым избрать меру пресечения Кожевникову в виде заключения под стражу на срок до 13 сентября", - сказала судья Ольга Лядова.

В среду стало известно, что Кожевникову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в крупном размере").

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника отдела - старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю Александры Мардановой. Она подозревается в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, Марданова и Кожевников в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тыс. рублей и 600 тыс. рублей. Марданова была арестована, уголовные дела объединены в одно производство.