В Министерстве финансов Астраханской области проходят обыски

АСТРАХАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Обыски проходят в Министерстве финансов Астраханской области, где в пятницу задержали главу ведомства Виталия Шведова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Минфине сотрудники правоохранительных органов проводят обыски", - сказал источник.

Проведение оперативных мероприятий ТАСС подтвердил другой источник в силовых структурах, не уточнив подробностей. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщал о задержании экс-председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова. В настоящее время телефоны обоих недоступны.

Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства Астраханской области в апреле 2017 года. 10 июня этого года он написал заявление об увольнении. Шведов с 2006 года занимал должность заместителя министра финансов Астраханской области, с 2010 года был заместителем председателя правительства региона - министром финансов.