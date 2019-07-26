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Задержание российского танкера на Украине

Капитан Nika Spirit рассказал о задержании танкера

Илья Дробязко подчеркнул, что экипаж не нарушал закон
'ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Экипаж задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил российского танкера Nika Spirit имел все необходимые документы, а украинские силовики поднялись на борт в нарушение установленных норм. Об этом заявил капитан судна Илья Дробязко в интервью телеканалу "Россия-1".

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"Они не имели права заходить на борт, потому что это российский флаг, без представителя от России, от консульства. Они зашли, прочитали постановление, - сказал Дробязко. - Мы ничего не нарушали, что нам бояться".

СБУ совместно с военной прокуратурой задержала российский танкер Nika Spirit в порту Измаил Одесской области в четверг. В пятницу экипаж задержанного танкера вернулся в Россию. Представитель компании-судовладельца "Фос шиппинг менеджмент" сообщил ТАСС, что все моряки здоровы.

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