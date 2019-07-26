СК опубликовал видео обыска у бывшего главы правительства Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Правоохранители провели обыск в частном доме бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Соответствующее видео опубликовано в пятницу на официальном канале СК РФ в YouTube.

В ролике показан двухэтажный дом Султанова с большой территорией и еще несколькими одноэтажными домами, коллекция оружия и ювелирные украшения.

Ранее Султанова, а также и.о. министра финансов региона Виталия Шведова задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, когда на счетах бюджета области были значительные остатки средств, не требовавшие займа в банке, Султанов и Шведов, используя свои служебные полномочия, при отсутствии реальной необходимости привлекли кредитные средства в одном из банков на сумму порядка 6 млрд рублей. Бюджету региона был причинен ущерб в размере не менее 212 млн рублей. Также следствие считает, что их действия привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти.