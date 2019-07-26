{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Уголовные дела против астраханских чиновников

СК опубликовал видео обыска у бывшего главы правительства Астраханской области

Ранее Расула Султанова задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями
' Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'

АСТРАХАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Правоохранители провели обыск в частном доме бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Соответствующее видео опубликовано в пятницу на официальном канале СК РФ в YouTube.

В ролике показан двухэтажный дом Султанова с большой территорией и еще несколькими одноэтажными домами, коллекция оружия и ювелирные украшения.

Ранее Султанова, а также и.о. министра финансов региона Виталия Шведова задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, когда на счетах бюджета области были значительные остатки средств, не требовавшие займа в банке, Султанов и Шведов, используя свои служебные полномочия, при отсутствии реальной необходимости привлекли кредитные средства в одном из банков на сумму порядка 6 млрд рублей. Бюджету региона был причинен ущерб в размере не менее 212 млн рублей. Также следствие считает, что их действия привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти.

Теги
РоссияАстраханская областьУголовные дела против астраханских чиновников
При столкновении двух автомобилей под Тамбовом погибли три человека
По предварительным данным, водитель одной из машин выехал на встречную полосу
Читать полностью