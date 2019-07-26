Пострадавшими в ДТП со служебным грузовиком в Дагестане оказались рязанские полицейские

ТАСС, 26 июля. Рязанские полицейские пострадали в ДТП с участием служебного автомобиля "КамАЗ" в Дагестане, которое произошло 24 июля. МВД России и УМВД по Рязанской области оказывают пострадавшим сотрудникам и их родственникам медицинскую, психологическую и материальную помощь, сообщается в пятницу на сайте УМВД по Рязанской области.

Ранее сообщалось, что руководство Главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) назначило служебную проверку по факту ДТП в Дагестане со служебным грузовиком, в котором находились сотрудники полиции.

"Установлено, что в результате разрыва правового переднего колеса произошло опрокидывание автомобиля в кювет. В ДТП травмы различной степени тяжести получили 8 сотрудников УМВД России по Рязанской области, которые оперативно были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении. Как уточнили в УМВД по Рязанской области, в момент аварии в машине было 13 человек, находящихся в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе.

"МВД России и УМВД России по Рязанской области в полном объеме оказывают пострадавшим сотрудникам, а также их родственникам, медицинскую, материальную и психологическую помощь. УМВД России по Рязанской области организована и предоставлена возможность выезда родственников к месту лечения полицейских", - уточнили в полиции.

В сообщении также отмечается, что руководство УМВД по Рязанской области выражает искреннюю благодарность МВД России по Республике Дагестан, МВД России по Чеченской Республике, подразделениям Росгвардии, Тарумовской центральной районной больнице и Республиканской клинической больнице Республики Дагестан за оказание первичной медицинской помощи пострадавшим, организацию их лечения и всестороннюю поддержку.