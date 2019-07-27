В квартире устроившего поджог на аниме-студии нашли продукцию Kyoto Animation

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Полиция японской префектуры Киото, где на прошлой неделе был совершен поджог анимационной студии Kyoto Animation, жертвами которого стали 35 человек, обнаружила в квартире поджигателя изобилие продукции этой студии. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.

В ходе продолжающегося следствия было также выяснено, что около года назад с IP адреса 41-летнего поджигателя, который все еще находится в больнице в тяжелом состоянии с ожогами, на почтовые адреса анимационной студии поступали многочисленные угрозы. Ранее сам поджигатель заявил полиции, что поджег студию из-за того, что она якобы украла у него идеи каких-то произведений.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июля. Злоумышленник проник в здание с двумя канистрами бензина и устроил поджог. В результате инцидента погибли 35 человек, около 30 находятся в больнице с ожогами разной степени тяжести.

Студия Kyoto Animation известна среди любителей манги и аниме благодаря таким произведениям, как K-On! и Haruhi Suzumiya.