СМИ: в Грузии при падении грузовика с обрыва погибли пять человек

ТБИЛИСИ, 27 июля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате падения с обрыва грузовика, перевозившего людей из села Земо Алвани в село Омало в высокогорной Грузии. Об этом в субботу сообщила телекомпания IMEDI, которая также распространила эксклюзивные кадры с места происшествия.

По данным телекомпании, грузовик в субботу днем перевозил людей на сельский праздник. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машина упала в овраг с 400-метровой высоты. Всего в грузовом автомобиле находились 12 человек, пятеро из которых успели выпрыгнуть во время падения.

На месте происшествия до сих пор работают спасатели. К поисково-спасательным операциям подключен и вертолет погранполиции МВД Грузии, который уже доставил некоторых спасшихся людей в больницу города Телави (край Кахети).