СК начал проверку после гибели участника автогонки "Московская миля - 2019"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели участника соревнований по дрэг-рейсингу (спринтерские гонки) "Московская миля - 2019" в ходе заезда на территории аэропорта Быково в Подмосковье.

"По данному факту следственным отделом по Раменское ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным СК, 27 июля на территории аэропорта Быково в ходе проведения гоночных заездов по дрэг-рейсингу машина вылетела с трассы и врезалась в вышку оператора, огороженную бетонными блоками. В результате автомобиль загорелся, пилот погиб на месте. "Изъята автомашина, а также документы по организации автогонок. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, планируется назначение автотехнической", - сказала Врадий. По результатам проверочным мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее на сайте соревнования "Московская миля - 2019" сообщалось, что пилот Сергей Боричев не справился с управлением Nissan GT-R, вылетел за пределы трассы и ударился о препятствие, в результате чего погиб. Организаторы автогонки выражают соболезнования родным и близким погибшего.

На аэродроме Быково 27-28 июля проходит первый этап гонки суперкаров и фестиваля скорости "Московская миля - 2019". Организаторами являются правительство Москвы и Youtube-канал DSC OFF. В мероприятии принимают участие более 70 суперкаров (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, McLaren и т. д.) мощностью от 400 до 2000 л. с. Автогонка разделена расписанием на две части - свободные заезды в первой половине дня и официальные соревнования во второй, с возможностью завоевать кубок "Московской мили".