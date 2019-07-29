Число погибших при столкновении двух внедорожников в Ленинградской области выросло до пяти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Число погибших при столкновении двух внедорожников на трассе в Лужском районе Ленинградской области, которое произошло в воскресенье, увеличилось до пяти, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Пассажирка Kia скончалась от полученных травм в больнице, это женщина 2000 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем в Лужском районе на 135-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков произошла авария, столкнулись два внедорожника - Mitsubishi Pajero Sport и Kia Sorento. На месте от полученных травм погибли четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Еще двоих пассажиров доставили в больницу.

По данным управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, причиной ДТП является выезд машины Mitsubishi на полосу встречного движения, где ехал внедорожник Kia.