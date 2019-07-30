В Рязани локализовали пожар в цехе по производству жидкости для розжига

ТАСС, 30 июля. Пожар в цехе по производству жидкости для розжига, который располагается на территории бывшего комбайнового завода в Рязани, локализован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в МЧС по региону.

Как уточнили ТАСС в Министерстве природопользования Рязанской области, в ближайшее время на место пожара направится передвижная экологическая лаборатория, которая проверит состояние атмосферного воздуха и предельно допустимые концентрации.

Возгорание в здании бывшего комбайнового завода в одном из цехов на окраине Рязани произошло сегодня утром. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Вся площадь здания - 10 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

На месте пожара работают 15 пожарных автомобилей, 43 человека личного состава Государственной противопожарной службы.