{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Рязани локализовали пожар в цехе по производству жидкости для розжига

На месте возгорания работают 43 сотрудника Государственной противопожарной службы
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Рязанской области

ТАСС, 30 июля. Пожар в цехе по производству жидкости для розжига, который располагается на территории бывшего комбайнового завода в Рязани, локализован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в МЧС по региону.

Как уточнили ТАСС в Министерстве природопользования Рязанской области, в ближайшее время на место пожара направится передвижная экологическая лаборатория, которая проверит состояние атмосферного воздуха и предельно допустимые концентрации.

Возгорание в здании бывшего комбайнового завода в одном из цехов на окраине Рязани произошло сегодня утром. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Вся площадь здания - 10 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

На месте пожара работают 15 пожарных автомобилей, 43 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Теги
РоссияРязанская область
Источник: возбуждены еще два дела по нападениям на росгвардейцев на несогласованной акции
Читать полностью