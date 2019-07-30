Спасатели в Бурятии эвакуировали попросивших о помощи туристов

ТАСС, 30 июля. Спасатели во вторник эвакуировали туристическую группу, которая сплавлялась по реке Урик в Бурятии. Накануне туристы попросили о помощи, так как один из участников группы умер, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В понедельник стало известно, что во время сплава на катамаранах по реке Урик в Бурятии погиб один из членов туристической группы из 12 человек, которая сплавлялась по реке Урик в труднодоступном районе Бурятии. Туристы попросили о помощи.

"Утром за ними из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с двумя спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда. Туристы эвакуированы в поселок Никола Иркутской области", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, смерть мужчины наступила после того, как у него заболело сердце.