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Спасатели в Бурятии эвакуировали попросивших о помощи туристов

Ранее во время сплава на катамаранах по реке Урик погиб один из членов туристической группы из 12 человек

ТАСС, 30 июля. Спасатели во вторник эвакуировали туристическую группу, которая сплавлялась по реке Урик в Бурятии. Накануне туристы попросили о помощи, так как один из участников группы умер, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В понедельник стало известно, что во время сплава на катамаранах по реке Урик в Бурятии погиб один из членов туристической группы из 12 человек, которая сплавлялась по реке Урик в труднодоступном районе Бурятии. Туристы попросили о помощи.

"Утром за ними из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с двумя спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда. Туристы эвакуированы в поселок Никола Иркутской области", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, смерть мужчины наступила после того, как у него заболело сердце.

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