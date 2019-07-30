Судовладелец будет добиваться возвращения в Россию арестованного Украиной танкера

КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Компания "Фос Шипинг Менеджмент" (Геленджик), которой принадлежит задержанный Службой безопасности Украины (СБУ) танкер Nika Spirit, решает вопрос о возвращении судна в Россию. Об этом сообщили ТАСС во вторник в компании-судовладельце, комментируя решение украинского суда о его аресте .

"Вопрос о возвращении танкера на родину еще решается, представитель компании остается на Украине", - сказал представитель судовладельца.

По данным сервиса MarineTraffic, судно остается в порту Измаил Одесской области, куда, со слов судовладельца, оно ранее прибыло без груза на ремонт. СБУ совместно с военной прокуратурой задержало танкер в порту Измаил 25 июля, оно было опознано как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе в 2018 году. СБУ сообщила, что судно признано вещественным доказательством. На следующий день команда танкера из 10 моряков вернулась в Россию.

Нынешний судовладелец танкера приобрел его только в 2019 году. Представители компании сообщали, что если он будет арестован по решению суда, то они обратятся с жалобой в Высокий суд Лондона.