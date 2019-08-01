Аэропорт Читы из-за тумана не принимает самолеты

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Аэропорт Читы из-за тумана перестал принимать самолеты, рейс из Москвы направлен на запасной аэродром в Улан-Удэ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в справочной воздушной гавани.

"У нас туман, самолеты не принимаем, один московский рейс компании "Уральские авиалинии" направлен на запасной аэродром в Улан-Удэ", - сказал собеседник агентства, не уточнив, когда аэропорт снова начнет принимать самолеты.

В среду вечером жители Читы почувствовали запах гари - ветер донес до города дым от лесных пожаров в более западных регионах Сибири. "Дым пришел из северных районов Бурятии и Иркутской области", - пояснили в региональном ГУ МЧС. По данным синоптиков, дым смешался над Читой с туманом, который образовался после ливней.

В четверг в Красноярске совершил внеплановую посадку самолет авиакомпании S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва - Иркутск. Как сообщил экипаж пассажирам, сесть в Иркутске невозможно из-за тумана и дыма.

Дым от лесных пожаров сначала появился в Красноярске и других городах Сибири, а затем достиг Урала и Поволжья. В понедельник запах гари почувствовали жители соседнего Улан-Удэ и 11 районов Бурятии.