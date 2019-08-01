Аэропорт Читы возобновил прием самолетов, прерванный из-за тумана

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Аэропорт Читы возобновил прием самолетов, прерванный в четверг утром из-за тумана и смога. Об этом ТАСС сообщили в справочной воздушной гавани.

"Да, мы возобновили прием самолетов. Рейс из Новосибирска уже вылетел в Читу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что самолет, направленный ранее на запасной аэродром в Улан-Удэ, оттуда пока в Читу не вылетел.

В среду вечером жители Читы почувствовали запах гари: ветер донес до города дым от лесных пожаров, бушующих в более западных регионах Сибири. По данным синоптиков, дым смешался над Читой с туманом, который образовался после ливней.

В России горит около 3 млн га леса. Основные их площади приходятся на Якутию, Красноярский край и Иркутскую область. При этом на севере Забайкалья, по последним данным ФБУ "Авиалесоохрана", действует 36 лесных пожаров общей площадью 17,6 тыс. га.