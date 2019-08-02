Замминистра обороны на самолете Ан-26 облетит очаги пожаров в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков осмотрит с воздуха очаги лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края. Об этом он в пятницу сообщил журналистам.

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"По итогам совещания с МЧС мы вылетаем в основной район пожаров с целью уточнения задачи для авиации на вторую половину дня и 3 августа", - сказал он. Замминистра обороны облетит на самолете Ан-26 очаги лесных пожаров в Богучанском районе края.

В регионе создана авиагруппировка для тушения из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов. По данным Авиалесоохраны, на 00:00 мск 2 августа в Красноярском крае действует 69 пожаров на площади 26 тыс. 459 га. В регионе введен режим ЧС из-за пожаров.

Как ранее сообщал замминистра обороны, в пятницу планируется не менее 15-20 вылетов вертолетов для тушения пожаров.