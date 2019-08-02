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Лесные пожары в России

Более чем в 600 населенных пунктах зафиксировано задымление от лесных пожаров

В МЧС отметили, что наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области
Дым от лесных пожаров над Улан-Удэ, 1 августа 2019 года Андрей Огородник/ТАСС
Описание
Дым от лесных пожаров над Улан-Удэ, 1 августа 2019 года
© Андрей Огородник/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Задымление от лесных пожаров сохраняется в 618 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

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"Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах наблюдаются задымления", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС на утро четверга, задымлены были 804 населенных пункта.

К тушению лесов привлечены четыре самолета Бе-200 МЧС, сбросившие за сутки на очаги пожаров 300 тонн воды. Общую группировку, занятую в тушении, составляют более 9 тыс. человек и 2,8 тыс. единиц техники. Также организован мониторинг атмосферного воздуха на 118 постах наблюдения.

 

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская областьБурятияЗабайкальский крайКрасноярский край
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