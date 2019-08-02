Фигуранты дела о подготовке нападения на воинскую часть под Владимиром арестованы

ВЛАДИМИР, 2 августа. /ТАСС/. Суд во Владимирской области арестовал фигурантов дела о содействии террористической деятельности, которые готовили нападение на воинскую часть, сообщили в пятницу ТАСС в управлении ФСБ по региону.

"Фигуранты дела были задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области, сотрудники управлений ведомства по Владимирской и Рязанской областям пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой готовились к нападению на воинскую часть, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.

Руководителем группы оказался житель Владимирской области 1999 года рождения. Было возбуждено дело о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).