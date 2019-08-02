Полиция Петербурга возбудила дело против водителя Rolls-Royce за нападение на пешехода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении водителя Rolls-Royce, который ехал по тротуару на Комендантском проспекте Санкт-Петербурга и затем напал на пешехода за сделанное замечание. Как сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета РФ, ведомство подключилось к расследованию дела, возбужденного полицией Петербурга.

"По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина следственные органы СК РФ по городу Санкт-Петербургу подключились к выяснению обстоятельств драки и нападения на прохожего и инициировали изъятие для последующего принятия к своему производству уголовного дела, возбужденного отделом дознания УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК отметили, что Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности всех соучастников преступления.

Во вторник в социальных сетях появилось видео, на котором черный Rolls-Royce едет по тротуару в Петербурге. Прохожий сделал водителю замечание, после чего из машины вышли три человека и напали на мужчину, один из них распылил прохожему в лицо газ из баллончика.

В управлении МВД по городу и Ленинградской области позже сообщили, что водитель машины был задержан. Им оказался 26-летний мужчина, на него в полиции составили два административных протокола - за езду по тротуару и за наличие неисправностей или условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля.