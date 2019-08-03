Полиция перекрыла Дубининскую улицу в Москве из-за крупного пожара

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Столичная полиция в субботу утром перекрыла движение автомобилей по Дубининской улице в центре Москвы из-за пожара площадью 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"В связи с работами по ликвидации возгорания в здании на Дубининской улице ограничено движение транспорта. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка. Московская ГИБДД обращается к водителям с просьбой заранее планировать маршрут в объезд места происшествия", - сказали в Госавтоинспекции.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил в Twitter, что из-за пожара перекрыто движение по Жукову проезду.

Горит здание 1917 года постройки по адресу: Дубининская улица, 41.

При ликвидации возгорания пострадал пожарный. По данным столичного главка МЧС, он повредил ногу и был госпитализирован.

"Пожарный пострадал в ходе тушения здания на Дубининской улице. Он оступился и повредил ногу. Медики решили отправить его в больницу", - сказали в ведомстве.

В новость внесены изменения (08:44 мск) - добавлена информация о пострадавшем пожарном.