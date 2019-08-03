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Движение на федеральной трассе в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП

Объезд возможен через город Пикалево

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе А-114 "Вологда - Тихвин - трасса Р-21 "Кола" полностью перекрыто в Ленинградской области после ДТП с грузовиком и легковой машиной. Организован объезд, сообщила пресс-служба ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог Северо-Запад".

"Движение по федеральной трассе А-114 в Ленинградской области полностью перекрыто в связи с ДТП. Объезд организован через город Пикалево. Затора на участке федеральной автодороги нет", - говорится в сообщении.

Утром в субботу на участке трассы в Бокситогорском районе произошло столкновение двух машин - легковой Skoda и грузовика "Камаз". По данным ГИБДД, водитель Skoda выехал на полосу встречного движения. В результате аварии погибли три пассажира легкового авто.

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