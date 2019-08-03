Двоих детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье, выписали из больницы

ПЯТИГОРСК, 3 августа. /ТАСС/. Медики выписали двоих детей после ДТП с участием автобуса на Ставрополье. Еще 14 человек остаются в больницах, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе краевого Минздрава.

"Двух детей перевели на амбулаторное лечение. Остальные пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Пациентам в Ставрополе проводится терапия по имеющимся показаниям", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что состояние пострадавших, которые находятся в Апанасенковской районной больнице, оценивается как удовлетворительное.

ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Волгограда в Ставрополь, и грузового автомобиля произошло около 02:30 мск в Апанасенковском районе Ставропольского края. В результате пять человек погибли. По факту происшествия назначены доследственная и прокурорская проверки, изъята запись видеорегистратора, который был установлен в салоне автобуса.

В отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").