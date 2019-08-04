{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в Дейтоне

CNN: полиция нашла в доме стрелка в Дейтоне записи, подтверждающие его интерес к убийствам

По данным телеканала, в записях нет свидетельств его приверженности радикальным течениям или политических мотивов преступления

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Полицейские нашли дома у подозреваемого в нападении в Дейтоне (штат Огайо) записи, подтверждающие его интерес к убийству людей. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На эту тему
Три трагедии за сутки. Жертвами стрельбы в США стали 29 человек

Согласно опубликованной информации, соответствующие записи найдены во время обыска, проведенного утром дома у подозреваемого в стрельбе Коннора Беттса в городе Беллбрук в Огайо. Они якобы демонстрируют, что стрелок, ликвидированный сотрудниками полиции, проявлял интерес к убийствам. При этом, по данным CNN, в указанных записях нет свидетельств его приверженности радикальным течениям или политических мотивов преступления.

Заместитель начальника полиции города Мэтт Карпер в свою очередь подчеркнул в ходе пресс-конференции, что сотрудники правоохранительных органов "допрашивают десятки людей, проверяют множество электронных устройств и другие возможные улики" в попытке установить мотивы стрелка. "На данный момент у нас нет ответа на этот вопрос", - уточнил он.

В результате стрельбы в Дейтоне, открытой в ночь с субботы на воскресенье, погибли девять человек, пострадали 27. Сотрудникам полиции удалось в течение минуты ликвидировать нападавшего, на котором был бронежилет.

Теги
СШАСтрельба в Дейтоне
В Тверской области произошел пожар в "Сапсане"
Возгорание было оперативно ликвидировано, после чего поезд продолжил движение в пункт назначения
Читать полностью