CNN: полиция нашла в доме стрелка в Дейтоне записи, подтверждающие его интерес к убийствам

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Полицейские нашли дома у подозреваемого в нападении в Дейтоне (штат Огайо) записи, подтверждающие его интерес к убийству людей. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно опубликованной информации, соответствующие записи найдены во время обыска, проведенного утром дома у подозреваемого в стрельбе Коннора Беттса в городе Беллбрук в Огайо. Они якобы демонстрируют, что стрелок, ликвидированный сотрудниками полиции, проявлял интерес к убийствам. При этом, по данным CNN, в указанных записях нет свидетельств его приверженности радикальным течениям или политических мотивов преступления.

Заместитель начальника полиции города Мэтт Карпер в свою очередь подчеркнул в ходе пресс-конференции, что сотрудники правоохранительных органов "допрашивают десятки людей, проверяют множество электронных устройств и другие возможные улики" в попытке установить мотивы стрелка. "На данный момент у нас нет ответа на этот вопрос", - уточнил он.

В результате стрельбы в Дейтоне, открытой в ночь с субботы на воскресенье, погибли девять человек, пострадали 27. Сотрудникам полиции удалось в течение минуты ликвидировать нападавшего, на котором был бронежилет.