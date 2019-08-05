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Евросоюз выразил соболезнования США в связи с нападениями со стрельбой

Жертвами инцидентов стали 29 человек

БРЮССЕЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Евросоюз выразил соболезнования США в связи с серией инцидентов со стрельбой, в результате которых погибли 29 человек. Об этом заявила в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в Брюсселе.

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"ЕС выражает глубокие соболезнования США, всем пострадавшим в результате нападений со стрельбой и их близким. Мы желаем всем раненым скорейшего выздоровления. ЕС отмечает быстрый ответ экстренных служб США на эти инциденты", - подчеркнула она.

За последние два дня в США произошло несколько инцидентов со стрельбой, жертвами которых стали 29 человек. В субботу в результате стрельбы в магазине Walmart на территории торгового центра в Эль-Пасо 20 человек погибли, 26 были ранены. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, пострадали 27. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

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СШАСтрельба в СШАСтрельба в торговом центре в ТехасеСтрельба в Дейтоне
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