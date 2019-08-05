Генконсульство РФ: гражданство задержанных за подготовку к драке в Кракове не подтверждено

ВАРШАВА, 5 августа. /ТАСС/. Гражданство задержанных в понедельник в Кракове перед стычкой с футбольными хулиганами пока не подтверждено. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник и.о. генконсула РФ в Кракове Константин Шикин.

"За консульской помощью никто пока не обращался", - сказал он, комментируя появившуюся в польских СМИ информацию о задержании около 20 граждан России.

По его словам, "гражданство и точное число задержанных польскими правоохранительными органами на данный момент не известно". "У нас нет данных. Мы ждем официальных сообщений", - указал Шикин.

"Подтвержден только факт задержания нескольких человек. Их российское гражданство пока не подтверждено", - добавил он.

Ранее полиция Малопольского воеводства Польши информировала о задержании более 20 человек у крупного торгового центра М1. По информации Польского телевидения, большинство из них - выходцы из Чечни и Армении, которые планировали выяснять отношения с польскими футбольными хулиганами. В автомобилях, на которых приехали задержанные, были найдены запрещенные предметы - оружие и наркотики.

Как сообщает Польское телевидение, причиной встречи двух враждующих групп был раздел рынка нелегальной торговли сигаретами. По неофициальной информации, полиция заранее узнала о возможном конфликте и предотвратила столкновение.