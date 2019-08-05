Число погибших при стрельбе в Техасе выросло до 21

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Число погибших при стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас) выросло до 21. Об этом сообщило в понедельник полицейское управление города в Twitter .

Три трагедии за сутки. Жертвами стрельбы в США стали 29 человек

"С сожалением информируем, что погибших стало на одного больше", - отметили стражи порядка. Человек, личность которого властями не разглашается, умер в больнице. Ранее поступала информация о 20 погибших и 26 раненых.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра в Эль-Пасо.