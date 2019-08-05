Власти Дейтона уточнили число пострадавших при стрельбе

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Дейтона (штат Огайо) установили, что при стрельбе в ночь на воскресенье пострадали 37 человек. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции начальник службы пожарной охраны Дейтона Джеффри Пейн, трансляцию вел телеканал CNN .

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По словам Пейна, 14 из 37 человек получили огнестрельные ранения, 11 пострадавших находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что в Дейтоне погибли девять человек, пострадали 27. Сотрудники полиции убили нападавшего - 24-летнего Коннора Беттса.

Шеф полиции города Ричард Бил уточнил, что у властей пока нет оснований полагать, что Беттс совершил нападение, руководствуясь соображениями расовой ненависти. Хотя, по его словам, этого пока "нельзя исключать". По данным агентства Associated Press, шестеро из девяти погибших - афроамериканцы, Беттс - белый.