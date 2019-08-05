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Умер один из пострадавших в ДТП с легковыми автомобилями в Татарстане

Все пострадавшие в тяжелом состоянии

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Один из девяти пострадавших в результате столкновения двух легковых автомобилей в Арском муниципальном районе Татарстана умер, восемь человек находятся в больнице, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Один погибший, сейчас восемь человек в больнице. Из них на 20:30 мск [одного] ребенка оперируют. Из восьми пострадавших трое - дети. Состояние всех пострадавших оценивается как тяжелое и среднее", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ранее в пресс-службе МВД по Татарстану, Лада Калина" выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Sandero. В Sandero пострадали пять человек, в "Калине" - четыре.

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